Muslimer afslutter fastemåned med amputeret fejring

For vejlensiske Mouna Mawed bliver dagen i dag meget anderledes, end den plejer at være. Normalt afslutter muslimer verden over nemlig den muslimske fastemåned, ramadan, med en stor fest kaldet eid al-fitr.

I Vejle plejer der at være stor fest i Søndermarkshallen med konkurrencer, hoppeborg og masser af søde sager, når eid-bønnen i moskeen er veloverstået. Men i år er både fælles bøn og fejring aflyst på grund af coronasituationen.

Det bliver en lille fest herhjemme med fokus på børnene. De ser jo mest frem til festen i Søndermarkshallen, så det er ikke sjovt at vide, at den er aflyst. Mouna Mawed

- Hele ideen med eid, er, at det er en fælles forening, hvor man sammen kan aflevere sin bagage med god samvittighed, fordi man gennem ramadanen har opfyldt sine islamiske pligter. Der er rigtig mange, der har fokus på det åndelige, og derfor giver det ikke den samme effekt, når vi ikke kan bede og fejre eid sammen, siger en skuffet Mouna Mawed.

Fest for børnene

For muslimer er eid en lige så stor fest, som juleaften er for de kristne. Derfor har Mouna Mawed også haft travlt med forberedelserne, for selvom festen kommer til at foregå derhjemme i noget mindre skala end vanligt, så skal hendes to børn på fire og syv år stadig mærke, at det er en helt særlig dag.

- I vores familie er vi 11. Jeg har ringet til myndighederne, og de siger, at vi alle gerne må samles privat. Jeg brugte derfor hele fredagen på at bage kage og forberede nogle små lege. Det bliver en lille fest herhjemme med fokus på børnene, siger Mouna Mawed.

Ramadan og eid I islam er der fem regler, som enhver muslim skal overholde. Det kaldes de fem søjler, og er retningslinjer for en muslimsk trospraksis. En af de fem søjler er fasten, ramadan, som er en 30 dage lang periode, hvor muslimer skal faste uden mad og drikke fra solopgang til solnedgang. Dette er for at fordybe sig åndeligt i religionen og afstå fra materielle lyster og nydelser – en slags åndelig træning. Når fastemåneden er overstået, fejrer muslimerne det med en stor fest kaldet eid al-fitr. Kilde: religion.dk Se mere

- De ser jo altid mest frem til festen i Søndermarkshallen, så det er ikke sjovt at vide, at den er aflyst, siger hun.

Svært at holde afstand

Hos den muslimske menighed i Aabenraa bliver eid-festen heller ikke, som den plejer. Imam Kassem Rachid forestår normalt eid-bønnen i moskéen. Men han fortæller, at den fælles bøn både er blevet aflyst i Aabenraa og Haderslev.

- Vi er bange for, at coronaretningslinjerne ikke bliver overholdt. Vi kysser og krammer rigtig meget i vores kultur, derfor er det rigtig svært for folk at holde afstand. Men vi savner hinanden. Jeg har ikke været i moskéen i to måneder, siger Kassem Rachid.

- Derfor er der en lidt mærkelig stemning blandt os muslimer. Det er normalt en stor og glædelig dag, men det bliver slet ikke det samme i år, siger imamen, der selv skal fejre eid derhjemme sammen med sin kone og sine børn og børnebørn.