Myndighederne vil teste flere for coronavirus i Danmark

Sundhedsmyndighederne vil fremover have en mere offensiv teststrategi. Det betyder, at flere skal testes for coronavirus i Danmark.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Ændringerne kommer på baggrund af anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, som netop opfordrer til, at flere skal testes.

- Vi er aktuelt udfordret af en global mangel på testkapacitet. Det er imidlertid vores strategi, at langt flere skal testes for Covid-19 i Danmark, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der sammen med Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at flere skal testes.

I de nye anbefalinger understreger myndighederne, at der skal være en "lavere tærskel" for sårbare grupper med henblik på vurdering og test.

Blandt andet kommer det til at betyde, at alle med mistanke om moderat til svær Covid-19 skal testes. Det skal først ske, hvis mistanken er fastholdt efter en klinisk vurdering på et sygehus, fremgår det af meddelelsen.

Samtidig forventer myndighederne, at der, i takt med at testkapaciteten udbygges, vil blive plads til, at flere ansatte på sundheds- og ældreområdet kan testes.

Det samme gælder flere i gruppen af patienter med lette symptomer, der bliver henvist til sygehusene, lyder vurderingen.

Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor de danske sundhedsmyndigheder er blevet kritiseret for at teste alt for få.

Da coronavirusset først blev konstateret i Danmark, havde myndighederne en strategi, hvor man forsøgte at inddæmme virusset. Det skulle forhindre virusset i at sprede sig.

Det ændrede man i sidste uge til, at det blot var de alvorligt syge, som skulle testes. Og nu vil man så lave det om igen.

I Danske Regioner glæder formand Stephanie Lose (V) sig over udsigten til at teste flere.

- I regionerne ønsker vi at teste flere, blandt andet flere medarbejdere i sundhedsvæsenet med lettere symptomer, siger hun i en skriftlig kommentar.

Indtil videre er 12.351 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.

Myndighederne har dagligt testet alt fra 200 til knap 1200 personer, fremgår det af den seneste overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.

Til sammenligning har sundhedsmyndighederne i Norge testet én procent af befolkningen.

