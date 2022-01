Næsten hver tiende coronaindlagt er indlagt på psykiatrisk afdeling

Knap hver tiende corona-smittede i Region Midtjylland og Syddanmark er indlagt på en psykiatrisk afdeling.



Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Der er nemlig 207 personer indlagt på tværs af de to regioner lige nu, hvoraf 20 personer er indlagt på psykiatriske afdelinger.

At Statens Serum Institut netop skelner mellem psykiatrien og resten af sundhedsvæsnet, er noget, som undrer Eskild Petersen, der er professor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet.

- Jeg ved ikke, hvorfor SSI gør, som de gør, men det virker umiddelbart underligt for mig. Når SSI viser indlæggelsestallet for psykiatrien specifikt, kan de jo lige så godt offentliggøre, hvor mange der også ligger på de kirurgiske afdelinger, de onkologiske afdelinger, og sådan kan man jo blive ved, siger Eskild Petersen.

Tallene dækker også Midtjylland og Fyn

Selvom Eskild Petersen er undrende overfor SSI's måde at skelne mellem psykiatrien og resten af sundhedsvæsnet på, så forstår han godt, at psykiatrien kan være presset.

- Alle, der bliver indlagt og har en covid-diagnose, vil være en belastning for sundhedsvæsnet på grund af isolation, og fordi personalet skal have værnemidler, siger professoren.

Det er ikke alle 207 indlagte, som bor i TV SYDs sendeområde. Tallet inkluderer nemlig også Fyn og Midtjylland, hvor det kun er Hedensted og Horsens Kommuner, som TV SYD dækker.



TV SYD har været i kontakt med Statens Serum Institut for at kunne isolere indlæggelsestal på psykiatriske afdelinger til de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Men det har ikke været muligt, da tallene er for små, og dermed kan kobles til individer.