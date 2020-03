Nat uden overtrædelse af forsamlingsforbud

Både Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi har haft ekstra patruljer på gaderne natten til torsdag for at vejlede om - og håndhæve - det midlertidige forbud mod, at flere end 10 personer er samlet til bl.a. begivenheder og arrangementer.

Vagtcheferne kan torsdag morgen ved 06-tiden give enslydende melding om, at politiet ikke har oplevet brud på reglerne.

- Det har været en meget stille nat, som tilfældet har været siden statsminister Mette Fredseriksen kom med sin opfordring, som i går blev til lov. Folk holder sig i ro og holder ikke længere fester om natten i private hjem, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.