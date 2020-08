Nødråb fra en hel branche: - Vi er blevet til overs

Hylderne bugner af udstyr hos Nordic Rentals i Hedensted: Lyd- og lysanlæg, mixere, storskærme, kabler, scenegulve og -tårne for et trecifret millionbeløb.

Udstyr som skulle have stået på SMUK Festival denne weekend – og på mange andre af sommerens aflyste festivaler og koncerter.

Der står også projektorer, fladskærme, lærreder og alverdens andet udstyr til konferencer og andre virksomhedsarrangementer.

Men gangene i de fem haller – fyldt med udstyr – ligger øde hen. 90 procent af de cirka 70 medarbejdere i virksomheden er sendt hjem på lønkompensation.

Men ikke længe endnu. 31. august udløber lønkompensationsordningerne.

Og så vender medarbejderne tilbage til tomme ordrebøger. Ingen virksomheder tør planlægge konferencer og andre events lige nu.

Til overs

- Vi er blevet til overs. Som situationen er nu, er vores branche til overs. Vi er en branche, som er helt afhængige af, at folk må samles. Ellers har vi ikke noget grundlag at drive forretning på. Vi lever af, at folk mødes.

Ordene står stille i luften et øjeblik.

Direktør i Nordic Rentals, Torben Sjøberg Pedersen, ser magtesløs til, at debatten om genåbningen af Danmark lige så stille er ved at vende sig til det modsatte:

Forsamlingsforbuddet er forlænget. Og hvad kommer næst efter? Bliver der åbnet for stående koncerter igen? Får virksomheder lov til at lave events med 1500-2000 mennesker når politikerne den 12. august sætter sig sammen for at forhandle om genåbningens fase fire?

Millionomsætning tabt

Nordic Rentals har ligget stille siden nedlukningen af Danmark i marts.

Sommeren er ellers højsæson for de virksomheder, der leverer udstyr til koncerter og festivaler.

Men alt – bortset fra enkelte småting – er blevet aflyst.

- Det betyder, at vi ikke tjener penge. Siden marts har vi haft et omsætningstab på næsten 60 millioner kroner, og det er klart, at det kan mærkes alle steder i vores forretning, siger Torben Sjøberg Pedersen.

Hos virksomheden All Stage i Varde er billedet det samme. Her er 80 procent af omsætningen væk, og også her er størstedelen af de 18 fastansatte medarbejdere sendt hjem på lønkompensation.

Kunderne flygter

De seneste dages udmeldinger fra Statens Seruminstitut og fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), efter at coronavirussen igen er begyndt at sprede sig i landet, bekræfter den frygt, både Nordic Rentals og All Stage har gået med i længere tid.

- Vi har brug for at kunne se lys for enden af tunnelen – ikke mindst når hjælpepakkerne stopper 1. september, siger direktør i All Stage, Allan Nielsen.

Han oplever, at de ordrer, han havde i ordrebogen til efteråret, stille og roligt annulleres.

- Flere og flere kunder trækker stikket, fordi de ikke ser en chance for, at der bliver åbnet op. Så alt det, vi har kæmpet for at få ind i ordrebogen, forsvinder bare dag for dag, og der kommer ikke nye ordrer ind, for folk er bange for at agere i det her, siger Allan Nielsen.

Han oplever, at kunder melder fra helt hen i november:

- Ingen tror på, at de kan lave et firmaevent i september for 1.000 mennesker. Som det ser ud nu, er vi ved at have ryddet hele vores kalender i år i udlejningsmarkedet.

Og selvom virksomheden også laver mindre arrangementer, så hjælper det ikke:

- Vores problem er jo, at der er ikke nogen, der kan tjene penge på arrangementer, før vi kommer langt over 500 deltagere. Vi laver alt det vi kan af små projekter, men de er dyre at lave, fordi det koster så meget at holde et hus som vores kørende, siger Allan Nielsen

Hylderne bugner med udstyr for et trecifret millionbeløb. Udstyr, der burde være ude at arbejde lige nu. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

De facto tvangslukket

Hos Nordic Rentals er opfordringen fra Torben Sjøberg Pedersen til politikerne klar:

- Vi har brugt de seneste 30 år på at bygge den her virksomhed op, og vi har en sund virksomhed. Men i øjeblikket smuldrer tingene mellem fingrene på os på grund af en situation, vi på ingen måde selv har været med til at skabe – og som vi ingen indflydelse har på, hvornår stopper.

- Reelt er vi tvangslukkede. Vi står i en situation, hvor vi ikke har været tvangslukket officielt – men de facto mener jeg, vi er tvangslukket, fordi corona-restriktionerne forhindrer os i at drive vores forretning. Hele vores forretningsgrundlag er trukket væk under os på én dag, siger Torben Sjøberg Pedersen.

Forlæng hjælpepakkerne

Derfor mener han, at de virksomheder, der lever af at levere og sætte udstyr op til både virksomhedsevents og kulturelle events, bør behandles på samme måde som andre virksomheder, der er tvangslukket:

- Nattelivet er tvangslukket og får dækket deres omkostninger. Hvis de fortsætter med at være tvangslukket efter 1. september, får de også deres omkostninger dækket. Der står vi lidt på bar bund. Alle vores kompensationsordninger stopper den 1. september, som det ser ud nu, på trods af at vi er helt afhængige af, at samfundet åbner op, hvis vi skal kunne fortsætte med at drive virksomhed, siger Torben Sjøberg Pedersen.

Allan Nielsen hos All Stage i Varde frygter også hjælpepakkernes udløb:

- Der er faktisk brug for mere end det. Selv med hjælpepakkerne koster det os 250.000 kroner pr måned at holde virksomheden kørende i lønninger og andre udgifter. Det bliver til en million kroner på fire måender, som vi skal ud at låne, siger Allan Nielsen.

- Den 1. september når kompensationsordningerne løber ud, er vi nødt til at sætte os ned og kigge på hinanden, og sige ”tror vi på at der kommer gang i det i år”? Og gør vi ikke det, er vi nødt til at trække i den store bremse, siger han.

Vil nødig fyre folk

Foreløbig forbereder Nordic Rentals sig på at skulle ud og låne penge for at skaffe likviditet til at betale lønninger og andre udgifter.

Torben Sjøberg Pedersen tror ikke på, at der for alvor kommer gang i butikken før tidligst omkring maj 2021, sådan som situationen udvikler sig lige nu.

- Vi vil nødig til at afskedige medarbejdere, så til en start vil vi forsøge at sende dem på uddannelse, og hvad vi ellers kan finde på, siger Torben Sjøberg Pedersen.

- Men det er en hel branche med mange ansatte, der er på højkant, så jeg håber ikke, politikerne glemmer, at vi ikke har fået vores omsætning tilbage, bare fordi frisører, tatovører og butikker har, siger han.