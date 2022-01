Nu ændres smitteopsporing - se anbefalingerne her

Hvis man som smittet har behov for hjælp og rådgivning, er der fortsat mulighed for, at man kan ringe til smitteopsporingen eller angive i selvbetjeningsløsningen, at man ønsker at blive ringet op.

Styrelsen vil også fortsat sende et brev med forholdsregler i e-Boks til alle smittede, og styrelsen anbefaler også, at man benytter styrelsens selvbetjening på sundhed.dk til smitteregistrering, hvis man bliver smittet.