Nu er den første dansker vaccineret mod coronavirus

Fynboen Leif Heiselberg var blandt de første danskere, som fik et stik med vaccinen mod coronavirus.



Klokken 9 præcis fik Leif Heiselberg den første vaccination mod coronavirus.

- Du fik det hele med i sprøjten?, spurgte den 79-årige, da han fik vaccinen.



Leif Heiselberg lider af diabetes og er beboer på Ældrecenter Øst i Odense. Han fik en af de 9.750 vaccinedoser, der i går ankom til Danmark og i dag skal gives til plejehjemsbeboere og frontpersonale på danske sygehuse.

Udrulles de næste uger

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech skal gives i to omgange for, at effekten bliver boostet, og at virkningen er optimal. Så Leif Heisenberg og Carl-Einer Jørgensen skal vaccineres igen om en uge, hvorefter den fulde effekt kommer ti dage efter.



Når Leif Heiselberg og Carl-Einer Jørgensen får andet stik, så ruller vaccineplanen videre. Planen for, hvor mange vaccinedoser, Danmark modtager de kommende uger, er som følger:

Uge 52 (26. december): 9750 doser fra Pfizer/BioNTech

Uge 53: 46.800 doser

Uge 1-7 2020: 47.775 doser om ugen

Uge 8: 52.650 doser

Uge 9-11: 56.550 doser om ugen

Uge 12-13: 60.450 doser om ugen

Regeringen forventer, at der kan vaccineres 200.000-250.000 danske borgere inden for de første to måneder af 2021.