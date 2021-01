Nu er tre kommuner under myndighedernes bekymringsgrænse

Søndag er der registreret 419 tilfælde med covid-19 i Syd- og Sønderjylland. Det er 28 færre end lørdag, viser målinger lavet af Statens Serums Institut (SSI).

Fanø er fortsat uden smitte, og for Billund og Tønder kommuner gælder det, at de ligger under et incidenstal på 20, som er sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse. Incidenstallet viser antal smittede per 100.000 indbyggere i en kommune.

Det er tredje dag siden midten af september, at Billund ligger med så lavt et incidental på 19, som betyder at fem personer er registreret smittet. I Tønder ligger de på et incidenstal på 16, som i personer er seks smittede.