Nu er Varde Kommune også på bekymringslisten

Der er nu 20 covid-19 smittede per 100.000 indbyggere i Varde Kommune, og dermed er den vestjyske kommune søndag eftermiddag kommet på sundhedsmyndighedernes bekymringsliste.

Kommunen har allerede været i kontakt med Sundhedsstyrelsen, og borgmester Erik Buhl (V) fortæller, at man tager situationen meget alvorligt.

- Budskabet fra sundhedsmyndighederne er, at vi skal være meget opmærksomme på større forsamlinger. Derfor kommer vi fra kommunens side til at kigge på hvert enkelt arrangement i de kommende uger. Hvis der er nogen som helst mulighed for, at for mange mennesker kommer til at være samlet, aflyser vi, siger Erik Buhl.

Møde i krisestab

Allerede i morgen skal Varde Kommunes krisestab mødes for at drøfte situationen, siger han.

- Det er klart, at som det ser ud lige nu i hele Danmark, så stiger bekymringen også her. Vi sætter gang i det, der skal til for at få situationen under kontrol, lyder budskabet fra Vardes borgmester.

Også i Vejle og Horsens griber smitten om sig. Begge kommuner har nu mere end 30 smittede per 100.000 indbyggere. Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) følger udviklingen nøje, og det kommer desværre ikke bag på ham, at smitten breder sig.

- Det var jo lidt, hvad vi havde forventet. Jeg er opmærksom på, at vi nærmer os en situation, hvor vi kan forvente, at sundhedsmyndighederne beder os om yderligere tiltag for at inddæmme smitten. Det må vi så forholde os til, siger borgmesteren.

Mandag er der møde i Vejle kommunes sundhedsberedskab, hvor man vil tage stilling til næste skridt. Men det ligger allerede fast, at en række arrangementer er aflyst, siger Jens Ejner Christensen.

- Brobygning på byens skoler i morgen er aflyst, og det samme gælder kommende kommunale arrangementer. Vi har desuden skrevet rundt til kommunens 10.000 medarbejdere og opfordret til, at de arbejder hjemmefra, hvis de kan, siger han.