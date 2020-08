Nu kan børn coronatestes på regionshospitalet i Horsens

Horsens udvider nu deres testkapacitet med et specifikt tilbud til børn fra ni år og opefter. Testtiderne er forbeholdt børn, som har symptomer på coronavirus, og som derfor er henvist af egen læge.

Vi laver de her tiltag, fordi der er stort pres på for at få testtider til børn. Anders Kühnau, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland

Hidtil er børn fra Horsens blevet coronatestet på Aarhus Universitetshospital. Men efter flere smitteudbrud på institutioner i området, vokser bekymringen blandt forældre, der gerne vil have deres børn testet.

Det reagerer vi nu på, fortæller Anders Kühnau, der er formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.

- Vi laver de her tiltag, fordi der er stort pres på for at få testtider til børn, siger han.

Anders Kühnau kender ikke hospitalernes aktuelle ventetider for at få coronatestet et barn, men fortæller, at Region Midtjylland lige nu udfører mellem 7- og 9.000 test om dagen. Det er op mod halvdelen af alle de coronatest, der udføres på landsplan, fortæller han.

Flere skal kunne teste børn

Da det kræver særlige kompetencer at udføre coronatest på børn, er Region Midtjylland også i gang med at sidemandsoplære ekstra personale, så flere medarbejdere bliver i stand til at teste børn.

- Børn bliver let forskrækkede, når de møder personale med mundbind og rumdragt. Derfor kræver det en særlig uddannelse og gode pædagogiske evner at kunne udføre test på børn på en tryg måde, siger Anders Kühnau.

Hospitalet i Horsens modtager fra torsdag børn ned til ni år. Men allerede fra næste uge vil man være i stand til at teste alle børn, skriver hospitalet på deres hjemmeside.

Anders Kühnau oplyser desuden, at Region Midtjylland også er i gang med at udvide testkapaciteten i Aarhus med et ekstra telt til test af børn. Ligesom der også i Silkeborg er lavet en særlig afdeling til børn i det nye testcenter.