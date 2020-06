Nu kan udenlandske turister og danskere på ferie coronatestes i sommerlandet

Nu kan danskere på ferie og udenlandske turister blive testet for covid-19, når de bevæger sig rundt i det danske ferieland.

I Region Syddanmark kører to ombyggede ambulancer rundt som mobile testbiler til udvalgte steder. Den ene bil skal primært køre langs grænsen, mens den anden skal køre på udvalgte steder i sommerlandet.

- Bilen, der kører ved grænsen, skal holde omkring 25 procent af tiden ved Kruså-grænseovergangen, og resten af tiden ved de andre grænseovergange - undtaget Frøslev. Den anden bil kører til udvalgte steder, hvor der typisk opholder sig mange mennesker, og det kan skifte fra dag til dag og uge til uge afhængig af vejr og vind, forklarer Kenneth Ravnholt, der er beredskabskoordinator ved Region Syddanmark.

De mobile testenheder kommer i brug i forbindelse med, at Danmark den 27. juni åbner for indrejse fra de fleste EU-lande og Schengenlande, og man behøver ikke at bestille tid til en test. Man dukker bare op. Testbilerne kører alle ugens syv dage i første omgang fra klokken 09 til 17.

- Nu ser vi, hvor meget de bliver brugt, og så vurderer vi herefter, om det bliver nødvendigt at forlænge åbningstiderne, siger Kenneth Ravnholt.

En testbil kan teste op til 30 personer i timen.

Ombyggede ambulancer fungerer som testbiler

I Region Syddanmark har man valgt at ombygge ambulancer til testbiler.

- Vi har valgt ambulancerne, fordi det er lettere at teste folk i tørvejr, siger Kenneth Ravnholt.

Ud over testbilerne kan danskere og udlændinge også coronatestes ved det nyetablerede testcenter ved grænseovergangen ved Frøslev, hvor 80 procent af trafikken sydfra kommer ind i Danmark, samt testcentret i Billund Lufthavn. Desuden er der testcentre i Kolding, Esbjerg og Aabenraa.

Endnu ligger det ikke helt klart, hvordan udlændinge skal modtage deres svar på en coronatest, og det er ikke lige så let at sende dem et svar som til danskere:

- Danskerne kan modtage deres testsvar i e-boks, men da udlændinge ikke har et cpr-nummer, er det selvfølgelig ikke en mulighed for dem, men lige nu er man ved at se på, hvordan de også kan få et hurtigt testsvar, siger Kenneth Ravnholt.