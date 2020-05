Nu kommer budskabet til Mette Frederiksen også fra oven - Åbn grænserne nu

- Vi ved godt, at politikerne bliver påvirket fra flere sider, og nu bliver de det også ovenfra, siger Frits Anneberg fra Nørre Nebel ved Varde.

Han står sammen med sin bror, Christian Anneberg, bag det banner, der onsdag eftermiddag passerede Christiansborg med et fly. Her var budskabet kort og klart: ÅBN GRÆNSERNE NU.

- Hvis der kommer et fly, så kigger man op. Og er der spændt noget i halen på den, så skal man lige se, hvad der står. Så det er for at skabe opmærksomhed på en anden måde, for vi synes, det er vigtigt, at vi lige så stille får grænsen lukket op. For ikke at sige ret hurtigt, fortæller Frits Anneberg.

Ikke kun for økonomiens skyld

Beskeden over Christiansborg kommer midt under forhandlingerne om, hvad der skal genåbnes i landet. Og budskabet fra himlen kommer også med en personlig baggrund.

Brødrene har nemlig selv et firma, der blandt andet sælger træhytter til campingpladser. Så når grænserne er lukkede, og færre sætter deres penge hos campingstederne, så rammer det i sidste ende også brødrenes forretning, Annebergs Limtræ.

- Så det hænger sammen det hele, siger Christian Anneberg og henviser til, at det ikke kun rammer turisterhvervet, at grænsen er lukket.

Selvom der er kroner og ører, der går tabt med grænselukningen, så er det ikke det eneste sted, man skal have i sine overvejelser, når politikerne forhandler den næste del af genåbningen, mener brødrene.

- Det handler ikke om penge det hele. Der er også dem, der bor tæt på grænsen, og dem, der normalt omgås dagligt. Der er nogle menneskelige aspekter, der er sat på prøve, siger Frits Anneberg.