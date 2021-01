Nu skal de sidste mink være døde - men nogle lever stadig

- Min formodning er, at det er to-tre minkfarme, som stadig har dyr. Men vi forventer selvfølgelig, at de også afliver, sådan som loven kræver det, siger hun.

Hanne Larsen kan ikke oplyse yderligere om minkfarmene, og hun kan derfor heller ikke sige, hvorfor styrelsen formoder, der er levende mink derude.

Til Landsbrugsavisen siger minkavler Erik Vammen fra Hobro fredag, at han har beholdt 4000 mink. Han har foreløbig ikke tænkt sig at aflive dem.

Ifølge mediet er der cirka 5000 levende mink tilbage i landet, selv om det nu er ulovligt.

Hvis styrelsen ikke hører yderligere fra minkavlerne, får de et brev mandag. I brevet vil det fremgå, at de har nogle dage til at sende dokumentation for, at de har aflivet deres mink.

- Hvis vores formodning holder stik, har vi en forventning om, de afliver dem.