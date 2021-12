Nu skal plejehjemsansatte bruge mundbind

Regeringen har på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen søgt om opbakning til kravet i Epidemiudvalget.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, stemte imod kravet om mundbind på mødet i udvalget fredag formiddag.

Det gjorde hun af hensyn til de ældre på plejehjemmene.

- De lever deres sidste tid. Nogle af de her mennesker har en demenslignende sygdom, som betyder, at de har brug for mimik, et kram, et knus og en berøring, siger hun.