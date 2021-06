Nul smitte i denne kommune: Borgmester roser borgerne

Billund Kommune var for godt halvanden måned siden faretruende tæt på at blive lukket ned på grund af alt for høj smitte. Nu er situationen helt anderledes, idet kommunen for tredje dag i træk har nul covid-smittede. En situation borgmester Ib Kristensen (Venstre) er fornøjet med.

- Jeg kan næsten kun sige, at jeg er rigtig godt tilfreds. Det er svært at være andet, især fordi vi har været i fare for at blive lukket, siger borgmesteren, der tror, at den megen omtale og fokus på de høje smittetal har haft en indvirkning på situationen.

- Det har fået borgerne til at sørge for at blive testet og overholde reglerne, siger han.

Den 3.-5. maj toppede smittetallene i Billund. Incidensen viste dengang et godt stykke over 300 smittede pr. 100.000 indbyggere tre dage i træk.