Ny aftale åbner for krav om coronapas på arbejdspladser

Regeringen er enig med arbejdsmarkedets parter om, at arbejdsgivere skal kunne pålægge ansatte at vise et coronapas.

For at have et gyldigt coronapas, skal man have en negativ coronatest, have immunitet fordi man har været smittet indenfor de seneste seks måneder eller være vaccineret.

Forslaget skal gælde så længe, at corona bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Derfor gælder aftalen foreløbig én måned.

Aftalen er indgået mellem regeringen og Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

- Jeg er rigtig glad for, at vi på kort tid har lavet en aftale, som kan give større tryghed på arbejdspladserne og hjælpe med til, at Danmark forhåbentlig kommer gennem vinteren så godt som muligt, udtaler fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.