Ny coronamutation fundet primært i Sydjylland og København

Statens Serum Institut har fået endnu en coronavariant at holde øje med. Varianten er fundet i hele landet, men primært i Sydjylland samt i og omkring København.



En variant med mutationen N439K har i en analyse vist tegn på nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer.

Det betyder ifølge afdelingschef Tyra Grove Krause, at der er bekymring for, hvor effektiv en vaccine vil være over for varianten.

Det vides dog endnu ikke, om det gør sig gældende.

- Derfor er det relevant at holde øje med, hvor udbredt smitten med denne variant er i Danmark, og om den har bredt sig til særligt sårbare grupper, siger hun i en kommentar til en ny analyse af mutationen fra SSI.