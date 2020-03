Ny fælles webshop skal hjælpe butikkerne i Vejle

Flere gågader ligger øde hen i disse dage. Enten fordi de skal ifølge regeringens tiltag mod corona, eller fordi de selv har valgt det.

Et af de steder er i Vejle. Men det skal ikke stoppe butikkerne i at sælge varer, hvis det står til Jesper Vig Troelsen. Han er gået sammen med City Vejle om at lave en ny online handelsportal for alle byens butikker, som vil være med, hvor butikkerne kan sælge deres varer.

- Jeg sad i sofaen for to dage siden og tænkte, hvad kan jeg gøre. Er der noget jeg kan hjælpe og bidrage med til de lokale forretningsdrivende, siger Jesper Vig Troelsen, der er initiativtager til shopivejle.dk og laver hjemmesiden gratis.

Han er selv virksomhedsejer og ramt af krisen. Til daglig driver han et online marketingfirma. Men da han selv fik tid i overskud, fordi hans egne kunder aflyste samarbejder, så besluttede han sig for at bruge tiden på at hjælpe andre.

Handelstadsforeningen med ombord

På to dage har hans initiativ fået massiv opbakning på Facebook, og nu har handelsstandsforeningen City Vejle meldt sig på banen for at bakke op om initiativet.

- Der er ikke nogen omsætning. Til gengæld kommer alle de fantastiske forårsvarer ind ad døren de her dage, og fakturarne kommer med. Så der er masser af fakturarer, men ingen omsætning, siger Andreas Kiis Antonsen, som er citychef i City Vejle.

Butikkerne bakker op

Portalen bliver en hjemmeside under navnet shopivejle.dk. Den er fortsat under konstruktion.

Her kan borgerne få et overblik over butikkernes varer og tilbud eller henvist eksisterende webshops. Og det er noget, som de hos butikken Ny Mundering sagtens kan se fordelen i, trods de allerede har deres egen webshop.

- Der kommer jo ingen kunder i butikken. Så selvom vi har en webshop i forvejen, er det jo en fantastisk mulighed at få den lagt på endnu en platform, hvor vi kan komme ud til endnu flere brugere, siger Karen Johanne Frank, der er indehaver af Ny Mundering i Vejle.

En af de butikker, som bliver at finde på den nye platform,, bliver Ny Mundering i Vejle. Foto: Pernille Leftes

På nuværende tidspunkt har op mod 15 butikker allerede tilmeldt sig initiativet. Og for de borgere, som ikke kan vente, så kan de følge projektet på facebookgruppen “Shop i Vejle - støt de lokale virksomheder”.