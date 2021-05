Ny kommune indtager kedelig førerposition

Vejen har onsdag overtaget positionen, som den kommune i Syd- og Sønderjylland, der har den højeste incidens, nemlig 110 smittede pr. 100.000 borgere.

Horsens med en incidens på 109 og Vejle med 106 indtager de næste pladser, selvom begge kommuner har faldende smittetal.

Haderlev er fortsat ramt af stigende smittetal og har onsdag en incidens på 103.

Esbjerg og Varde har stigende smittetal, hvor Esbjerg med 14 nye smittede nu har en incidens på 94.

Fanø har uændret smittetal, mens Hedensted, Horsens, Fredericia, Kolding og Aabenraa har færre i forhold til tirsdag.

Over hele landet er der det seneste døgn registreret 1088 nye smittetilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Dermed er antallet af nysmittede på et døgn atter over 1000, efter at tallet har ligget under tre dage i træk. Andelen af smittede - også kendt som positivprocenten - er det seneste døgn opgjort til 0,58, som er i den høje ende i forhold til, hvor den har ligget den seneste måned.