Ny smitterekord mens halvdelen af kommunerne halter efter på vaccinefronten

Halvdelen af de kommuner, som TV SYD dækker, halter i mere eller mindre grad bagud med vaccinationsindsatsen sammenlignet med resten af landet.

Det viser tirsdagens vaccinationstal fra Statens Serum Institut.

Landsgennemsnittet for førstegangsvaccinerede ligger på 81,9, hvilket betyder, at Aabenraa, Horsens, Kolding, Tønder, Vejen og Vejle Kommuner alle ligger under.

Længst fra er førstenævnte med 1,8 procentpoint, mens Kolding blot ligger 0,1 procentpoint under.

Hvis vi ser på landsgennemsnittet for færdigvaccinerede, så ligger det tal på 78,3. Her er Aabenraa, Horsens, Tønder, Vejen og Vejle Kommuner alle under.

Horsens er højdespringeren på 1,4 procentpoint, mens Vejle Kommune er tættest på landsgennemsnittet med 0,2 procentpoint under.

Når vi ser på antallet af revaccinerede, er kommuner som Aabenraa, Esbjerg, Horsens og Tønder alle inden for en margin af ét procentpoint under.

Det er kun Kolding og Vejle Kommuner, der bryder denne grænse med henholdvis 1,9 procentpoint og 1,3 procentpoint under landsgennemsnittet.

Smitten stiger igen, igen

Smitteantallet er fortsat stigende i det syd- og sønderjyske.

Det viser tirsdagens coronatal, der samtidigt er overestimeret, da der mandag manglede 60.000 prøvesvar, som er blevet overført til tirsdagens tal. Derfor skal man tage følgende tal med et forbehold.

Der er nemlig registreret 12.297 smittede i de 14 kommuner over de seneste syv dage, hvilket ikke er langt fra en fordobling af antallet af smittede sammenlignet med bare for en uge siden. Her lå tallet på 7.055 smittetilfælde.

På landsplan er der registreret 25.073 smittetilfælde det seneste døgn.

Du kan få det fulde overblik over dagens smittetal herunder: