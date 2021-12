Nye coronaregler: Tyskerne må højst være ti sammen til nytår

Efter jul strammer Tyskland igen coronareglerne og indfører et loft over, hvor mange mennesker der må samles.



Privat må man højst være ti mennesker sammen - også til fester nytårsaften. Og alle ti skal være vaccinerede eller være immune efter overstået smitte.

Det oplyser forbundskansler Olaf Scholz tirsdag efter et møde med lederne af de tyske delstater.

- Jeg ville gerne have givet jer mere positive nyheder op til juleferien, siger han på et pressemøde tirsdag aften.

- Denne pandemi er udmattende for os alle. Vi er alle skrøbelige og trætte af pandemien. Men det hjælper ikke. Vi må endnu en gang stå sammen og i mange tilfælde holde afstand.

De nye regler bliver indført for at få bugt med den nye omikronvariant, der breder sig hurtigt i Tyskland.

- Det er kun et spørgsmål om tid, før omikron er dominerende her, siger Scholz.

Han tilføjer på et pressemøde, at de tiltag, regeringen allerede har indført, faktisk virker. Det gælder især opfordringen til tyskerne om at tage imod tilbuddet om at blive vaccineret mod coronasmitte.

Alligevel er der nu en femte bølge af smitte på vej, og det skyldes først og fremmest omikron, siger kansleren.

Derfor vil der fra næste uge ikke være tilskuere på bænkene til større sportsarrangementer.

- Det gælder særligt fodboldkampe, siger Scholz.

Han og delstatslederne er tirsdag også blevet enige om at lukke natklubber og diskoteker fra næste uge.

- Tiden er ikke inde til fester og hyggelige aftener med mange mennesker, siger kansleren.

I forvejen har Tyskland indført forbud mod salg af fyrværkeri op til nytår i år. Det er andet år i træk, at et sådant forbud indføres i et forsøg på at lægge en dæmper på festlighederne.

De nye coronaregler gælder fra 28. december.