Nye minkgrave kan være på vej

Efter et døgns tid bliver vores henvendelse så besvaret af Rigspolitiets kommunikationsafdeling.

I svaret bekræfter politiet, at man arbejder parallelt med de tre scenarier for bortskaffelse af minkene, som er skitseret ovenfor. Og så oplyses det, at der kan blive etableret nye områder, hvor der skal nedgraves mink.

Rigspolitiet: Vi overvejer nye områder

Her kan du læse, hvad Rigspolitiet skriver til TV SYD i dag, da vi spørger til planer om etablering af nye minkgrave specifikt i Syd- og Sønderjylland:

”Vi arbejder for nuværende med tre muligheder for bortskaffelse af de aflivede mink: DAKA, afbrænding og nedgravning.

Henset til det meget store antal dyr, der skal aflives på meget kort tid, har myndighederne overvejet en række yderligere områder og muligheder for bortskaffelse. Det er overvejelser, som fortsat pågår.

Vi har derfor ikke mulighed for at uddybe det mere for nuværende.”

Det er endnu uvist, hvornår Rigspolitiet, som er den koordinerende myndighed for aflivningen af mink, er i stand til at komme med en opdatering i sagen.