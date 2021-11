Nye regler fra i dag: Mundbindet skal atter findes frem

Den nye uge begynder med, at mundbindet atter skal findes frem i bussen, supermarkedet og hos frisøren. Hvis man ikke retter sig efter det, risikerer man at blive bortvist fra bussen eller supermarkedet.

Torsdag aften besluttede Folketingets Epidemiudvalg at vedtage en række nye restriktioner mod coronasmitten i Danmark.



Restriktionerne træder i kraft mandag, så det er med at få mundbindet eller visiret med i tasken, inden du skal på arbejde eller i skole.

Er du ikke vaccineret, stilles der nu strengere krav til et coronapas.

Få et overblik over restriktionerne her: