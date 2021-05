Nye rejseregler åbner grænsen for turister fra Slesvig-Holsten

Næste skridt i Danmarks gradvise genåbning for rejseaktiviteter træder i kraft natten til fredag.

Fra midnat indledes fase 3 af den gradvise genåbning for rejseaktiviteter ind og ud af Danmark.

Det betyder også, at der indføres en række særregler for grænselandet (dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige: Blekinge og Skåne len og Västsverige: Hallands og Västra Götalands len).

Særreglerne for grænselandet betyder, at alle personer, herunder turister, der indrejser fra grænselandet er undtaget fra kravet om isolation efter indrejse i Danmark.

Det betyder, at personer med fast bopæl i eksempelvis Slesvig-Holsten kan tage i sommerhus i Danmark uden at skulle i isolation, oplyser Justitsministeriet.

Mere enkle testregler

Derudover vil personer med fast bopæl i grænselandet fremover skulle fremvise en negativ COVID-19 test, der er taget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet. I dag gælder der forskellige grænser (hhv. 48 og 72 timer), men kravet bliver nu ens for alle med fast bopæl i grænselandet.



Formålskrav afskaffes generelt

På det generelle plan medfører fase 3 en række lempelser for alle udlændinge med fast bopæl i orange EU- og Schengenlande.

Kravet om at have et anerkendelsesværdigt formål afskaffes. Det betyder, at bl.a. turister fra EU- og Schengenlande vil kunne indrejse.

De vil fortsat være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse, medmindre de er vaccinerede eller er tidligere smittede.

Isolationskravet bortfalder den 26. juni efter indrejse fra orange EU- og Schengenlande.



Fraråder fortsat rejser og ture til Tyskland

Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder dog fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland pga. høje smittetal, og fordi Tyskland har indført betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark.

Færdigvaccinerede og deres medrejsende børn under 18 år samt tidligere smittede med fast bopæl i Danmark er undtaget anbefalingen om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes til orange lande, som Tyskland p.t. er en del af.