Nye rejserestriktioner skabte forvirring i grænselandet: Her er reglerne

Det er ikke det eneste sted, der er forvirring om de nye restriktioner. I kommentarsporet på TV SYDs Facebook-side er der også flere, der søger svar.



"Hold nu op, det er forvirrende med de regler", skriver en Facebook-bruger blandt andet.

Det samme gælder Facebook-siden for det danske generalkonsulat i Flensborg. Her spørger både danske og tyske borgere ind til retningslinjerne.

Svært at finde svar

TV SYD kontaktede derfor politiet, som ikke kunne afklare spørgsmålet. Et længere tid med optaget lykkedes det så at komme igennem til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter. Her blev det oplyst, at det ikke var nødvendigt for danske statsborgere at have en negativ test for at komme ind i landet og arbejde. Men det ville være en kraftig anbefaling.

Klokken ca. 13:30 lørdag - altså tre og en halv time før restriktionerne træder i kraft - kom der så endelig svar på Justitsministeriets hjemmeside.

Her bliver det afklaret i en pjece, at tyske statsborgere bosiddende i Tyskland, der skal på arbejde i Danmark, skal have en negativ test, der maksimalt er en uge gammel, for at kunne komme ind i landet.

Danske statsborgere kan altid rejse ind i Danmark uden at fremvise en coronatest eller for at skulle have et anerkendelsesværdigt formål med rejsen. Det oplyser Jakob Kronborg i Justitsministeriet til TV SYD lørdag kl. 16:20.

