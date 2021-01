Nye restriktioner: Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til fem personer

Sundhedsminister: - Den britiske virus variant bliver den dominerende i Danmark.

Siden slutningen af oktober har det været forbudt at samles mere end ti personer til arrangementer, og anbefalet ikke at mødes flere i private hjem.

Anbefalingen om at sænke forsamlingsloftet yderligere kommer, efter den nye britiske virusvariant, cluster B117, er nået til Danmark.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke er den langt mere smitsom end de øvrige varianter, og den forventes at blive den dominerende virusvariant fra midten af februar.

Data fra England har vist, at den engelske variant er 50-74 procent mere smitsom end den kendte variant af coronavirus.



- En ny og foruroligende udvikling i pandemien har ramt os. Den britiske mutation i coronavirussen, som er en særlig smitsom udgave, fortæller statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.

Flere vaccinegodkendelser giver lys i en mørk vinter

I en tid med flere restriktioner, er der også lys for enden af tunnelen, lyder det fra direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen forventer, at vaccinen fra Moderne bliver godkendt i EU inden for de næste par dage.

Styrelsen forventer også inden for de kommende måneder, at Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, modtager ansøgninger om godkendelse fra flere producenter.

Dette vil hen over vinteren og foråret sætte skub i vaccineringen af befolkningen.

- Så begynder vi at have et helt våbenarsenal mod de her bæster og henover sommeren vil vi have nok til at kunne tilbyde hele den voksne del af befolkningen vacciner., siger direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz.

Opdateres...