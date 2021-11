Nye restriktioner: Mundbind i butikker og begrænset gyldighed af coronapas

Et bredt flertal i Folketingets Epidemiudvalg har stemt for, at coronapasset skal gælde i kortere tid ved test. Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag aften til DR.

Flertallet har endvidere godkendt krav om brug af mundbind eller visir i sundhedsvæsenet, som regeringen også har foreslået.

- Jeg har fået grønt lys fra et stort flertal. Der var et mindretal, der var imod, men et stort og bredt flertal for.

- Det er masker i sundhedsvæsenet for besøgende og for medarbejdere, og også det her med at indskrænke gyldigheden af en negativ test for at få et grønt coronapas for de ikkevaccinerede, siger Magnus Heunicke til DR.

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har også besluttet, at der skal være krav om mundbind i den kollektive trafik og for kunder i detailhandlen fra på mandag.



Coronpas ved test gælder kortere tid

Epidemiudvalget tæller 21 folketingsmedlemmer. Der må ikke være flertal i udvalget imod regeringens ønske, hvis det skal gennemføres.

Regeringen foreslog onsdag efter en indstilling fra Epidemikommissionen, at en negativ PCR-test fremover kun skal være gyldig i 72 timer mod tidligere 96 timer.

En antigentest, en såkaldt lyntest, skal fremover gælde i 48 timer mod tidligere 72 timer.

- Det er klart, at jo kortere gyldighed, der er, desto større sikkerhed er der for, at man hverken er smittet eller bærer smitten videre med en test, hvor man reducerer det med 24 timer, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) til Ritzau.

- Så det er simpelthen for at øge sikkerheden i forhold til coronapasset, siger han.

Den kortere gyldighed for coronapas ved test gælder fra på mandag.

Epidemikommissionen er færdig med forhandlingerne for i aften og fortsætter mandag, hvor der skal diskuteres ydereligere tiltag, skriver TV2.