Antallet af coronasmittede i Sydjylland fordoblet på et døgn

Statens Serum Institut udgiver hver dag en epidemiologisk overvågningsrapport med antallet af registrerede smittede med coronavirus. TV SYD opdaterer tallene i denne artikel, efterhånden som de bliver offentliggjort.

Fredag morgen var der registreret 234 tilfælde af virussen COVID-19, der også er kendt som coronavirus, i Syd- og Østjylland.

På landsplan er der i skrivende stund registreret 785 tilfælde, de 80 af dem i Sydjylland. Her er tallet mere end fordoblet fra torsdag til fredag. Torsdag var der 38 smittede.

Overvågningsrapporten viser også, at størstedelen af de smittede er mænd. Ud af de 785 smittede er 532 mænd, mens 253 er kvinder. Omkring to ud af tre smittede er altså mænd.

Antal COVID-19 tilfælde fordelt på landsdel København by: 160 smittede

Københavns omegn: 79 smittede

Nordsjælland: 85 smittede

Bornholm: Ingen smittede

Østsjælland: 50 smittede

Vest- og Sydsjælland: 53 smittede

Fyn: 50 smittede

Sydjylland: 80 smittede

Østjylland: 154 smittede

Vestjylland: 21 smittede

Nordjylland: 47 smittede

Patienter uden adresse i Danmark: 6 smittede

I alt i Danmark: 785 smittede Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågningsrapport, data opdateret 13/3 2020.

Fra inddæmningsstrategi til afbødningsstrategi

Ud over de 785 registrerede tilfælde er der også en del i Danmark, som forventes at være smittede, uden at myndighederne ved det.

Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, har oplyst, at der er store mørketal. Det vil sige, at der er flere smittede end de registrerede tilfælde.

Sundhedstyrelsen meldte ud torsdag, at de gik fra en inddæmningsstrategi over til en afbødningsstrategi, hvor antallet af tests vil blive prioriteret til de patienter, der ikke kun er en lille smule syge. Det kan påvirke antallet og sammensætningen af dem, der bliver testet.

Centerchef Helene Bilsted Probst fortæller i en pressemeddelelse på Sundhedstyrelsens hjemmeside, at det konkret betyder, at man går væk fra et fokus på dem, der har været i risikoområder, hvor mange har lettere grad af sygdommen. Man fokuserer i stedet på at have fokus på dem, der bliver så syge af coronavirus, at de har brug for sundhedsvæsenet.

- Det betyder, at de patienter, der har lettere symptomer, skal blive hjemme, mens de patienter, der har det skidt, skal ringe til deres praktiserende læge. Den praktiserende læge vil så vurdere deres sygdomsgrad og behov.

Skiftet i fokus betyder dog ikke, at man helt stopper med at have fokus på forebyggende tiltag for at undgå smitte. Ved at undgå smitte undgår man også en høj belastning af sundhedssystemet og samfundet som helhed. Det skriver Sundhedstyrelsen på sin hjemmeside.

