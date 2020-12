Nye teststationer i Tønder og Fredericia: 13 er åbnet siden oktober

Borgere i og omkring Tønder og Fredericia har skullet lade sig teste ved mobile testenheder eller køre til andre større byer for at blive testet. Men i dag åbner to nye mindre teststationer i byerne.

I Tønder kommune er de glade for endelig at have fået en permanent teststation. 21 gange siden oktober har den mobile testenhed nemlig været i den sønderjyske by.

- Jeg vil gerne rette en stor tak til Region Syddanmark for, at borgerne i Tønder Kommune nu får mulighed for at blive testet uden at skele til, om det lige passer med de dage, hvor den mobile testenhed er på besøg i kommunen, fortæller formand for Sundhedsudvalget i Tønder kommune, Irene Holk Lund, i en pressemeddelelse.