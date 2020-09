Nyt tilbud: Bestil en corona-testbil

Det skal være nemmere at få testet store forsamlinger af mennesker i Region Syddanmark, og regionen har derfor indrette yderligere 10 covid 19-testbiler.

Bilerne skal som udgangspunkt rykke ud til syddanske kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvis de ønsker at borgere, medarbejdere eller studerende skal teste. Bilerne kan dog også blive sendt ud til andre regioner, hvis der opstår særlige situationer - som det eksempelvis har været til fældet i Horsens og Aarhus.

Læger vurderer

For at få en corona-testbil sendt ud , skal den enkelte kommune, virksomhed eller uddannelsessted sende en anmodning via www.rsyd.dk/testbiler.

Her vil en gruppe læger prioritere blandt anmodningerne ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

Regionen vil give besked inden for 72 timer. Hvis det er akut, giver regionen svar inden for 24 timer.

- Vi kan se, at der er et stort ønske og et stort behov for, at vi tester på eksempelvis universiteter, i kommuner med højt smittetryk og i virksomheder, der enten er samfundskritiske eller meget sårbare over for udbrud af covid-19. Derfor har vi nu lavet en indgang, hvor man hurtigt kan anmode om besøg af testbilerne, og hvor vi hurtigt kan give svar, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen .

Foruden de 10 testbiler, der rykker ud for at teste større forsamlinger uden symptomer, så har regionen også mønstret fire biler, der hurtigt kan rykke ud til eksempelvis plejehjem eller sociale institutioner, hvis der konstateres tilfælde af covid-19.

De fire testbiler kan også teste borgere med symptomer, der ikke har mulighed for at komme ind til testcentrene.

Undtagelsesvist kan bilerne også teste borgere uden symptomer, der ikke kan komme ind til testcentrene, hvis de eksempelvis skal flytte ind på et hospice eller plejehjem.