Østerseventyr risikerer at gå i vasken

Jan Rasmussen fra den nystartede skaldyrsvirksomhed, Rømø Shellfish, drømmer om at leve af at sælge den invasive stillehavsøsters, som der findes tonvis af i Vadehavet.

Men det har lange udsigter ifølge en kommende bekendtgørelse fra fødevareministeriet.

Jan Rasmussen vurderer, at der vil kunne skabes 10 til 15 arbejdspladser, hvis virksomheden Rømø Shellfish får lov til at høste østers fra en jolle. Foto: Tue Wettergreen-Paltorp, TV SYD

Siden september har det nemlig været tilladt at håndplukke stillehavsøsters i en forsøgsordning.

Men hvis Jan Rasmussen vil bruge en jolle til at samle østers op med, så bliver det betegnet som mekanisk fiskeri, og så gælder strammere gælder.

Vi vil ikke bruge fiskekuttere eller gravemaskiner, vi vil bruge små lette joller Jan Rasmussen, østerssamler, Rømø Shellfish

Men Jan Rasmussen forstår ikke, at lovgivningen spænder ben for hans skånsomme metode til at høste den invasive art.

- Det er naturgenopretning. Vi kommer aldrig til at udrydde den invasive østers. Aldrig nogensinde, det kommer ikke til at ske, siger Jan Rasmussen, der er klar til at investere både tid og ressourcer i projektet, der kan skabe nye arbejdspladser på Rømø, og som hjælper naturen af med den invasive art.

Derfor håber Jan Rasmussen også, at hans høringssvar til Fødevareministeriet vil blive taget med i overvejelserne om den nye bekendtgørelse.

- Kan vi få indarbejdet vores forslag til en bekendtgørelse, så er der et potentiale på 10 til 15 arbejdspladser, siger Jan Rasmussen til TV SYD.

To forskellige forvaltninger

Ifølge seniorrådgiver hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon, Per Dolmer, skyldes det, at der er to forvaltninger med forskellige interesser.

- Vi har den ene del af forvaltningen, der siger, at det er en invasiv art, og vi har en anden del af forvaltningen, der forvalter fiskeriet, der siger, at vi skal være forsigtige med at udnytte den her ressource, siger Per Dolmer til TV SYD.

Per Dolmer er seniorrådgiver og marinebiolog hos den rådgivende ingeniørvirksomhed, Orbicon. Foto: Tue Wettergreen-Paltorp, TV SYD

Dét forsigtighedsprincip skal forhindre, at opsamlingen af stillehavsøsters skader den skrøbelige vadehavsnatur.

- Hvis fiskeriet ikke påvirker den natur, som man ønsker at beskytte, er der faktisk ikke noget til hinder for, at man udnytter stillehavsøsters.

Fødevareminister, Mogens Jensen fra Socialdemokratiet, skriver i et svar til TV SYD, at ministeriet er i gang med at gennemgå høringssvarene til den nye bekendtgørelse og vil se på muligheden for at opretholde fiskeriet med håndsopsamling med respekt for områdets natur.

En rapport fra DTU vurderede i 2018, at der var 72.000 tons stillehavsøsters i Vadehavet.