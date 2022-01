Omikron spreder sig i stigende grad blandt folk over 65 år

Smitten med varianten omikron er nu så småt begyndt at tage fart blandt ældre.

Det skriver Sundhedsstyrelsen torsdag i en status over, i hvilket omfang sygehuskapaciteten er udfordret.

- Vi ser en begyndende smittespredning med omikronvarianten i aldersgrupperne over 65 år, og der går nok et par uger, før vi ved, om det betyder, at der kommer flere indlæggelser i de aldersgrupper, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst i en pressemeddelelse.

I december var det særligt yngre grupper, der oplevede smittestigninger.

Men fra uge 51 til uge 52 så man, at forekomsten af corona blandt personer over 65 år blev mere end fordoblet, skriver styrelsen i en rapport. Det konkrete tal oplyses ikke.

De seneste syv dage har personer over 65 år udgjort cirka 6,9 procent af de smittede, fremgår det af tal fra Statens Serum Institut (SSI).

- Så vi følger udviklingen tæt og er klar til at bede regionerne sikre yderligere kapacitet. De planer, der ligger nu, vil kunne rumme en vis stigning i antal indlagte med covid-19, siger Helene Bilsted Probst.

Smitten på plejehjem er for tiden også på et meget højt niveau. I sidste uge - uge 52 - blev der registreret 596 tilfælde blandt beboere.

Det er mere end dobbelt så mange som i uge 51 og det hidtil højeste på en uge.

Sundhedsstyrelsen skriver i sin status, at der "fortsat er et betydeligt pres på sygehusene". Det pres ventes at fortsætte de kommende måneder. Det skyldes blandt andet en forventning om flere indlagte som følge af de høje smittetal.

Der er dog endnu "betydelige usikkerheder" i forhold til omikron. Det skrev SSI tidligere denne uge.

Varianten ser umiddelbart ud til at give mildere forløb og færre indlæggelser. Men prognoser for de kommende uger er fortsat behæftet med stor usikkerhed, lød det fra instituttet.

Tidligere torsdag kom det frem, at knap hver fjerde af de indlagte patienter med coronavirus på danske sygehuse i december blev indlagt på grund af en anden diagnose.