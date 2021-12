Omnikron får forskere til at anbefale fremrykke tredje stik for folk over 40 år

Den meget smitsomme virusvariant Omikron spreder sig i øjeblikket hurtigt. Det får Sundhedsstyrelsen til at overveje at fremrykke det tredje vaccinestik mod coronavirus for personer over 40 år.



Det fortæller Helene Probst, som er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, til P1 Morgen.

Folk mellem 40 og 65 år får snart invitation

Helt konkret kan vaccinerede personer mellem 40 og 65 år inden længe forvente at få en invitation til det tredje stik.

- Det vi overvejer nu, er at fremrykke dem, så de bliver inviteret her midt i december for at opnå en højere beskyttelse hurtigere, siger hun.

Omikron-varianten har fået forskere til at tale for at få revaccineret befolkningen hurtigere end ellers planlagt.

I dag bliver det tredje stik, som skal booste effekten af coronavaccinen, givet fem en halv måned efter det andet stik.

Flere lande giver boosterstik tidligere end Danmark

Men flere lande er begyndt at give boosterstikket tidligere.

Desuden sagde Det Europæiske Lægemiddelagentur torsdag eftermiddag, at det kan give mening at give det tredje stik tre måneder efter stik nummer to.

Helene Probst siger til P1 Morgen, at Sundhedsstyrelsen lige nu er påpasselig med at revaccinere gruppen under 40 tidligere end planlagt.

- Vores faglige vurdering handler dels om, hvilke aldersgrupper der vil få en effekt af øget fremrykning. Og så skal vi være sikre på, at vi ikke ser en øget fremkomst af bivirkninger, for vi ved, at blandt andet hos folk under 40 har vi set en øget forekomst af bivirkninger.

- Og der kan vi være bekymrede for at revaccinere for tidligt, siger hun.

Sundhedsstyrelsen forventer at komme med nye anbefalinger om revaccination mandag eller tirsdag i næste uge.