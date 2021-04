Onsdagens smittetal: Smitten falder i de fleste kommuner

Smitten er på vej ned i langt de fleste steder i det syd- og sønderjyske. Det gælder også for Horsens og Hedensted, hvor smitten generelt er faldende.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

I TV SYDs sendeområde er der registreret 423 personer smittet med covid-19 over de seneste syv dage. Så lavt har tallet ikke været siden midten af februar.

Det samme billede gør sig gældende i Kolding og Vejle. Begge steder har smitten været høj, og førstnævnte har været lukket ned lokalt. Man skal tilbage til henholdsvis 1. februar og 22. februar for at finde et lignende lavt smittetal, som det der viser sig i de to kommuner i dag. I Kolding ligger incidenstallet på 36,6 smittede personer pr. 100.000 indbyggere, mens det i Vejle ligger på 46,9.

I 11 ud af de 14 kommuner, som TV SYD dækker, er smittetallet enten det samme som i går eller faldet. I de resterende tre kommuner er smittetallet steget - dog er der tale små stigninger i to af de kommuner. I den tredje kommune, Esbjerg Kommune, stiger antallet af konstaterede smittetilfælde over de seneste syv dage fra 77 til 84.