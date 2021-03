Onsdagens smittetal: Smitten falder i stort flertal af kommuner

Det kunne virke som om, den varmende forårssol har sat sit præg på coronasmitten i det syd- og sønderjyske. Blandt de 14 kommuner, TV SYD har i sit sendeområde, falder smitten nemlig i ni kommuner. Kun i fire kommuner er der en svag stigning i smittetallet. Det er i Horsens, Sønderborg, Tønder og Varde Kommuner. Det er dog ikke voldsomme udsving, onsdagens opgørelse kan afsløre.

I Horsens er der onsdag 88,2 smittede per 100.000 indbyggere, og det er en svag stigning fra tirsdagens incidenstal, der viste 81,6 smittede. Stigningen i antal smittede er endnu svagere i Sønderborg, Tønder og Varde.

Kun to over 100

Ifølge onsdagens opgørelse over smitte er der nu kun to kommuner med et incidenstal på over 100 i TV SYDs sendeområde. Vejle Kommune rammer 141,9 og i Billund er tallet 131,7 smittede per 100.000 indbyggere. Både Vejle og Billund Kommuner oplever dog fald i smittetallet fra tirsdag til onsdag. Esbjerg er netop sluppet under de 100 med et incidenstal på 92,7.

I alt er der 666 personer, der er konstateret smittet med covid-19 de seneste syv dage. Det er 48 færre smittede end tirsdag.