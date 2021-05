Onsdagens smittetal: Tre kommuner i top ti over de flest smittede borgere

Smittetallene stiger og stiger for hver dag, hvis man ser samlet på smittetallene for de syd- og sønderjyske kommuner. I dag er det tiende dag i træk, at tallene bevæger sig op, og det sker med 80 flere smittetilfælde sammenlignet med gårsdagens tal. Inden for de seneste syv døgn er 860 testet positiv.

Til gengæld er der stor forskel på, hvor høje smittetallene er i de forskellige kommuner. Billund, Horsens og Esbjerg er med til at trække det samlede smittetal op.

Særligt Horsens buldrer afsted med 34 flere smittetilfælde sammenlignet med i går. Det er den klart største stigning i Syd- og Sønderjylland. Det betyder også, at Horsens nu er nummer ni på opgørelsen over kommuner med de højeste incidenstal med 179,6 pr. 100.000 borgere.

Kommunen i det østjyske overhaler altså Esbjerg Kommune, der er at finde lige bagefter på en tiendeplads. Her er der 11 flere smittetilfælde sammenlignet med i går.

Billund Kommune er igen i dag at finde øverst på listen, når det kommer til incidenstal. Igen i dag stiger det tal til 334,9, mens det justerede incidenstal falder til 183 fra 199. Det justerede incidenstal tager blandt andet højde for, hvor mange borgere der bliver testet i de enkelte kommuner, og det kan altså være forklaringen på, at det justerede incidenstal falder.