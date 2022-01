Ordning med lønkompensation bliver forlænget i to uger

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning for de virksomheder, der er hårdt ramt af restriktioner.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Ordningen løb oprindeligt til og med 31. januar. Med forlængelsen får virksomhederne altså 15 kalenderdage mere med kompensation.

Forlængelsen sker i lyset af, at nogle restriktioner blev forlænget til og med 31. januar.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har desuden aftalt at mødes igen 1. februar for at gøre status.

10. december sidste år blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at indføre midlertidig kompensation for hårdt ramte virksomheder, da en række restriktioner blev indført.

- Vi står nu i en bedre situation end før jul. Derfor har vi også lempet restriktionerne for kulturlivet. Men andre brancher er fortsat ramt af restriktioner og har det svært.

- Vi har derfor lyttet til arbejdsgiverne og har fuld forståelse for, at restriktionerne udfordrer en række virksomheder, og at de har brug for lidt ekstra fleksibilitet i den anden ende, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

Restriktioner i Danmark

Restriktionerne for kulturlivet blev lempet fra 12. januar, men der er fortsat restriktioner for blandt andet natklubber.

Serveringssteder må desuden ikke servere alkohol efter klokken 22.00 og skal lukke klokken 23.00.

Fra arbejdsgivernes side er der tilfredshed med aftalen.

Administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad siger, at det er vigtigt, at man er blevet enig om fortsat at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser, der udfordres af corona.

- Jeg er også tilfreds med, at vi har besluttet at sætte os sammen igen og tage bestik af situationen i februar, siger han i pressemeddelelsen.

Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) kalder det sund fornuft at forlænge kompensationsperioden.

- Vi står midt i de højeste smittetal i hele pandemien og mange arbejdspladser er stadig ramt af restriktioner. Så jeg er glad for, at vi endnu en gang kan holde hånden under beskæftigelsen og undgå, at medarbejdere bliver fyret, siger hun.

Onsdag i næste uge vil regeringen fremlægge, hvilke restriktioner der ophæves og forlænges efter 31. januar.