Otte-årige Simeon opfandt transportabel vask - nu tager Lego House ideen til sig

I maj præsenterede otte-årige Simeon Hedegaard fra Kolding sin håndvask-rygsæk for TV SYDs seere og læsere, og historien om den er nu nået til Lego House i Billund.

Her har Simeon været forbi med sin ekspertise i at gøre det sjovt at vaske og spritte hænder. Via en rygsæk.

- Det var rigtigt vildt. Vi er selv sådan nogen Lego-fanatikere, så vi var helt oppe at flyve, fortæller Carsten Hedegaard, der er far til Simeon.

Otte-årige Simeon Hedegaard tester Legos sprit-rygsæk, der er inspireret af hans transportable håndvask. Foto: Privatfoto

Far og søn har sammen gået og snedkeret den oprindelige rygsæktransportable håndvask hjemme i haveskuret. Kort fortalt består den af en hane, lidt haveslange, en træramme, to 1,5 liter sodavandsflasker og mors gamle rygsæk.

Det fik Lego House til at invitere drengen og hans far til Billund.

- Vi har været derude to gange. Første gang var for at brainstorme, og anden gang var for at finde praktiske løsninger, fortæller Carsten Hedegaard.

Resultatet blev en særlig Lego-udgave af Simeons rygsæk og tre versioner af en spritraket, der skal hjælpe spritten på ungerne. Så hvis I får tilbudt sprit fra Lego Houses blå drenge og piger, så er det Simeons koncept, de går rundt med.

Simeon Hedegaard med sin far, Carsten Hedegaard. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Simeon Hedegaard med sin transportable håndvask. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Rygsækken tog en uge at lave. Den består af et skelet af træ, der er sat fast på en rygsæk. Tre flasker og et par stykker vandslange udgør cisterne og hane. Vasken er lavet af en plastikkasse. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD