Otte kommuner over incidensgrænsen for coronarestriktioner

Otte kommuner har tirsdag bevæget sig over incidensgrænsen for lokale restriktioner i kommunerne på 400 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Derudover har de resterende seks kommuner i TV SYDs sendeområde alle et incidenstal over 300, hvorfor lokale tiltag også kan blive nødvendige i kommuner som Esbjerg (351,1), Vejle (353,6) og Hedensted (382,7).

Det viser dagens covid-19-opgørelse fra Statens Serum Institut.



Til sammenligning var der fire kommuner, som oversteg grænsen for to uger siden.

Fanø er i front

Værst ser det ud i Fanø Kommune, som mandag mærkede sit første fald i smittetilfælde siden den 9. november.

Her gik man fra 47 til 34 smittetilfælde de seneste syv dage, men nu er der kommet yderligere ni til.

På landsplan er 4.199 nye covid-19-tilfælde registreret det seneste døgn, hvilket er det højeste antal smittede siden den 18. december sidste år. Her blev 4.508 konstateret smittet på et døgn, som også er det højeste antal hidtil under epidemien.

Antallet af indlagte er steget med 85 siden mandag, hvilket betyder, at 444 er indlagt tirsdag.

Seks kommuner under landsgennemsnit for vaccinationer

Seks syd- og sønderjyske kommuner ligger under landsgennemsnittet, når det kommer til førstegangsvaccinerede og færdigvaccinerede borgere.



Længst fra landsgennemsnittene, på 77,4 procent for førstegangsvaccinerede og 75,6 for de færdigvaccinerede, er Horsens Kommune.

Horsens Kommune er 1,7 procentpoint under landsgennemsnittet, når det kommer til førstegangsvaccinerede, mens kommunen er 1,8 procentpoint efter, når det kommer til færdigvaccinerede.

Horsens Kommune er dog stærkt efterfulgt af Aabenraa og Vejen Kommuner.

Derudover ligger også Vejle, Tønder og Kolding Kommuner under landsgennemsnittet for andelen af førstegangs- og færdigvaccinationer

Du kan se smittetallene for din kommune herunder: