Over 20.000 smittede - det højeste nogensinde

Flere er indlagte

Antallet af indlæggelser er også stigende. I Region Syddanmark er der nu 127 indlagte. Det er 29 flere end søndag. Antallet af intensivpatienter er fortsat 10.

I Region Midtjylland er der også sket en stigning. Søndag var der 80 indlagte. Nu er dét tal steget til 89. Seks af de indlagte er på intensivafdeling.

På landsplan er der 802 indlagte. Det er det højeste tal i denne vinter. I hele landet er der fundet 28.780 positive prøver det seneste døgn, og positivprocenten er nu oppe på 16,9 procent.

Smitten topper

Ifølge Henrik Nielsen, professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling ved Aalborg Universitetshospital, kan Danmark lige nu stå på toppen af denne bølge af epidemien, når det kommer til antallet af indlagte.



Men han tror på, at tallene snart vil falde igen.

- Mit bud vil være, at det begynder at falde inden for januar, og de kommende uger vil der så stille og roligt være færre indlagte, siger Henrik Nielsen.

11 smittede personer er det seneste døgn døde. Det bringer det samlede dødstal op på 3.505.

Herunder kan du se, hvordan det ser ud med smitten i dit område: