Over en halv million syd- og sønderjydere er nu færdigvaccineret

Ved de daglige, landsdækkende tal er der tirsdag registreret 886 nye smittetilfælde med coronavirus. Det er fjerde dag i træk, at tallet er under 1000.

På landets hospitaler er antallet af indlagte med coronavirus faldet med 16 til 101.



De forholdsvis lave daglige smittetal er et udtryk for, at det er sommer, og at mange er blevet vaccineret, siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Men noget tyder nu på, at vaccineudrulningen ikke kommer til at rykke særligt meget mere, siger han.

Det, man nu må forvente, er, at epidemien blusser op igen til vinter, og de personer, der ikke er vaccineret, må forberede sig på, at de kan blive smittet med covid-19, lyder det fra Viggo Andreasen.

- Vi står i en situation, hvor vi skal finde ud af, hvordan kommer vi videre med corona, så vi kommer i en mere langvarig balance mellem sygdommen og befolkningen.

- Sådan en som mig vil sige, at det skal vi ved at sørge for, at der opnås immunitet af naturlig vej for den del af befolkningen, der ikke kan eller vil vaccineres.

- En læge vil sige, at nu er vi nået så langt, man kan med vacciner, og nu er der ikke nogen stærk sundhedsfaglig begrundelse for at opretholde den nødretstilstand, vi har været i et halvandet år, siger Viggo Andreasen.