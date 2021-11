Over et døgns ventetid på PCR-test i Region Syddanmark

PCR-testcentret i Ringsted er blot ét eksempel på, at det er muligt at få en testtid samme dag, hvis man har været nær kontakt til en smittet, mens man ellers skal vente i fire døgn, før der er ledige tider at bestille.

Presset på systemet kommer i en periode, hvor antallet af positive coronatest er steget voldsomt.

Den seneste uge har der været flere end 3000 nye smittetilfælde per døgn, hvilket er omkring tre gange så højt som smittetallene en måned forinden.

PCR-test er den type, hvor man bliver podet via munden, og svaret kommer typisk inden for et døgn.

Det er dog også muligt at få en lyntest, også kaldet kviktest, hvor man podes i næsen. Her kommer svaret typisk efter et kvarter.

Men lyntestene er mere usikre end PCR-testene, og derfor opfordres man til at få foretaget en PCR-test, hvis man er nær kontakt eller har symptomer på coronavirus.