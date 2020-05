Overblik: Disse steder må genåbne i dag

Lige nu sidder der ganske givet en masse unge mennesker med sommerfugle i maven og skæver til uret. I dag må både højskoler og ungdomsuddannelser nemlig genåbne, og det betyder, at eleverne igen kan være sammen efter måneders adskillelse.

Også udendørs forlystelsesparker og plejehjem må åbne i dag, hvis det kan ske på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

I oversigten herunder kan du danne dig et overblik over, hvad der åbner i Syd- og Sønderjylland i dag den 27. maj som del af genåbningens fase 2.

UDDANNELSER, AFTENSKOLER, FORSKNING

I dag kan knap 80 elever endelig vende tilbage til Rødding Højskole og fortsætte deres ophold. Danmarks ældste højskole ved Vejen er blot en af de uddannelsesinstitutioner, der i dag kan byde deres elever velkommen tilbage efter coronanedlukningen. På listen er også:

Uddannelser, forskning og aftenskoler

Voksenuddannelser og sprogcentre

Videregående uddannelser kan afvikle fysisk undervisning og eksamener, hvor det kræves

Offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse.

Ungdomsuddannelser - herunder gymnasier, HF og EUD

Aftenskoler, musik- og kulturskoler

Spejdere

KULTURLIV

Både udendørs forlystelsesparker og sommeraktiviteter for børn må i dag åbne. LEGOLAND i Billund og den udendørs afdeling af Universe Science Park i Nordborg på Als kunne derfor have valgt at slå portene op for besøgende i dag. LEGOLAND er dog ikke klar til at tage imod gæster før den 8. juni, skriver parken på sin hjemmeside.

Også hos Universe Science Park har man valgt at åbne efter den 8. juni, som var den dato, regeringen først havde annonceret, at genåbningens fase 2 ville finde sted. I forlystelsesparken på Als åbner man nemlig først lørdag den 13. juni.

PLEJEHJEM, HOSPICE, BOSTEDER MM.

Landsdelens plejecentre kan også byde gæster indenfor fra i dag, så de ældre nu kan ses med familien, hvis det kan gøres sundhedsmæssigt forsvarligt. Også bosteder, fængsler og hospicer må åbne. For godt en uge siden fortalte TV SYD om Frederikke Ebert fra bostedet Postens Vej i Brejning ved Vejle. Hun er en af dem, der nu kan se frem til flere besøg efter, at restriktionerne fra i dag lempes.

DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Fra i dag kan ansatte i den offentligt sektor igen møde fysisk op på deres arbejdsplads. Det betyder, at rådhuse, jobcentre og borgerservice kan slå dørene op fra i dag.

Se hvordan rådhusene i de syd- og sønderjyske kommuner åbner her.