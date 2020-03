På kun ét døgn har 482 meldt sig som corona-hjælpere

- Det er fantastisk flot.

Sådan siger HR-direktør i Region Syddanmark, Lene Borregaard, efter at regionen har modtaget 482 ansøgninger til en jobbank, der skal kunne træde til i forbindelse med COVID-19, hvis det bliver nødvendigt.

Det kan både være studerende, ledige eller pensionerede inden for sundheds- og socialområdet. Ansøgerne kan blive ansat til opgaver, der svarer til de kompetencer, de kommer med. Her kan der både blive brug for sygeplejersker, læger og pædagoger.

Og det glæder HR-direktøren i Region Syddanmark, at der på under et døgn er kommet knap 500 ansøgninger.

- Det viser en stor interesse og forståelse. Det kan vi kun være rigtig glade for, at der er så mange der er villige til at give en hånd, hvis det bliver nødvendigt, siger hun til TV SYD.

Region Syddanmark har endnu ikke overblik over, hvor mange af ansøgerne, der bliver brug for at kalde ind.

- Det kommer an på, hvordan coronavirusset udvikler sig den kommende tid. Vi forsøger at sikre, at hvis der kommer en spidsbelastningssituation, så har vi folk at trække på, siger Lene Borregaard.

Når Region Syddanmark åbner for ansøgninger til en jobbank, så er det ifølge regionsrådsformanden fordi, det er så svært at forudse uviklingen af COVID-19.

- Vi kan se, at udviklingen med coronavirus kan gå meget hurtigt, og selvom vi lige nu ikke har et akut behov for flere hænder, så kan det hurtigt blive aktuelt. Derfor opfordrer vi allerede nu folk til at melde sig, sagde regionsrådsformand Stephanie Lose (V) søndag.

