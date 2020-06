På mandag kan Lisbeth endelig få sin danske leverpostej og ost igen

De seneste måneders grænselukning har været rigtig svære for Lisbeth von Winterfeld fra Harreslev. Det er en del af hendes identitet og dagligdag at krydse grænsen. Nu glæder hun sig til, at den bliver åbnet igen.

Mandag den 15. juni kan børnehaveleder Lisbeth von Winterfeld igen tage på indkøb i SuperBrugsen i Padborg. Og hun glæder sig til, at få en vigtig del af sin hverdag tilbage igen. De danske madvarer er nemlig noget helt andet, end dem hun kan købe i de tyske butikker.