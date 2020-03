Påsken er aflyst i storcentrene

Broen Shopping er et af de storcentre, som går glip af den normalt omfattende påskehandel. De fleste butikker er nemlig lukket i butikscentre over hele landet. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Forårssolen skinner, men det er gråvejr i de store butikscentre. De fleste af centrenes butikker er tvangslukket af staten for at begrænse coronasmitte.

Og i dag bekendtgjorde statsminister Mette Frederiksen (S), at lukningen gælder to uger mere, til og med 2. påskedag den 13. april.

- Vi støtter selvfølgelig kampen mod corona, men det er en hård og uvirkelig tid for os. Regeringen hjælpepakker betaler husleje og lønninger for de butikker, som er tvunget til at lukke. Men vi går glip af en meget stor omsætning, siger Janni Baslund Dam, som er centerchef i Broen Shopping i Esbjerg.

Fødselsdag og påskeæg

Storcentret havde ellers set frem til et ganske indbringende forår.

- Det er et trist syn at gå gennem centret lige nu. Vi har forberedt en stor fejring af Broens tre års fødselsdag med kæmpestort modeshow, koncerter, bagedyst og børnearrangementer, og påsken vil normalt også give stor omsætning. Fødselsdagen kan vi godt fejre senere, men for Broens butikker er der ingen påske i år, siger Janni Baslund Dam.

Mad, piller og tobak

På pressemødet mandag eftermiddag lagde statsministeren vægt på, at smitten stadig spreder sig, og at det øger pressen på sundhedsvæsenet.

Statens Serum Institut har derfor anbefalet at forlænge restriktionerne et par uger mere. Lukningerne gælder dog ikke for fødevarer og medicin.

I Broen Shopping i Esbjerg betyder det konkret, at Kvickly og Krone Apotek holder åbent som sædvanlig, mens Restaurant Flammen kun laver mad til takeaway. Desuden er tobaksbutikkken SmokeIt genåbnet, idet tobaksvarer sidestilles med fødevarer.

