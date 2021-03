Påsken og genåbning banker på døren: Her kan du blive testet

Nu er der ikke lang tid til, at frisører, tatovører og andre liberale serviceerhverv åbner.

Coronapasset får nemlig sit indtog i hele Danmark tirsdag den 6. april, når du igen kan få klippet lokkerne og masseret dine ømme fødder.

Det betyder, at du skal kunne dokumentere, at du enten er vaccineret eller har en negativ test, der er maksimalt 72 timer gammel, hvis du ønsker at benytte dig af de liberale serviceerhverv.