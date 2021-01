Partier er blevet enige om erstatningsaftale til minkavlerne

Udbetaling fra februar

De første penge fra erstatningen kan udbetales i februar, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

- Den store erstatning kommer senere. Her har vi brug for taksationskommission. Men de første penge vil kunne udbetales til februar, siger Rasmus Prehn.

Skal godkendes først

Mink-aftalen er afhængig af godkendelse fra EU. Fødevareminister Rasmus Prehn (S) forventer dog, at godkendelsen vil falde på plads, så aftalen ikke bremses af EU.

- Vi har en rigtig god og tæt dialog med EU-kommissionen, og jeg tror, at vi får landet en god aftale med dem. At stå at garantere det, kan man aldrig på det her felt, men vi skal nok komme i mål, siger Rasmus Prehn.

Mink kan vende tilbage

Der afsættes 60 millioner kroner til de minkavlere, der ønsker at genopstarte erhvervet, når forbuddet mod minkavl udløber d. 31. december 2021. Den del af aftalen bliver kaldt en dvaleordning.

Både Dansk Folkeparti og De Konservative forlod forhandlingerne, fordi de ville have en mere omfattende dvaleordning.