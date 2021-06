PCR-test bliver nu uden tidsbestilling

Det seneste døgn har 18.000 borgere i Region Syddanmark fået en vatpind i svælget for at få taget et PCR-test. Testen var tidsbestilt, men fra torsdag bliver tidsbestilling til en PCR-test afskaffet de fleste steder i landet, oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Fra i morgen kommer testen også til at gælde i 96 timer fremfor de 72 timer, der har været gældende for et gyldigt coronapas.

Styrelsen oplyser også, at den gennemsnitlige svartid vil være omkring 15 timer, og derfor er opfordringen, at borgere vælger at blive PCR-testet.

- Nu bliver det endnu nemmere at blive PCR-testet. Når regionerne åbner for test uden tidsbestilling, vil man de fleste steder kunne gå direkte ind fra gaden og blive PCR-testet med det samme. Vi sørger selvfølgelig for, at man stadig også kan bestille tid, så man er sikker på at komme til på et bestemt tidspunkt, hvis man f.eks. skal rejse udenlands. Hvis du skal testes, så vælg gerne en PCR-test, hvis det er muligt for dig, siger Lisbet Zilmer-Johns, direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed.