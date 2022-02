PCR-test nedskaleres i takt med faldende efterspørgsel

Udfasning af PCR-testen kommer til at ske gradvist.

Myndighederne har lavet en model for nedskalering af PCR-test, som baserer sig på det faktiske forbrug af dem. Det gør det nemmere at vide, hvornår der skrues ned for testkapaciteten, da modellen for udfasning tager udgangspunkt i efterspørgslen på PCR-test.



PCR-kapaciteten i sundhedsvæsenet vil være uændret for personale og patienter.



- Vi ser allerede nu, at smitten er begyndt at falde i de områder, hvor der tidligere var mest smitte. Den udvikling forventer vi fortsætter som følge af stigende immunitet og sæsoneffekt. Derfor bliver der formodentligt brug for færre tests i løbet af foråret, siger Direktør i Statens Serums Institut, Henrik Ullum.



I takt med, at der bliver mulighed for færre test, bliver antallet af teststeder også reduceret, så der ikke længere garanteres et PCR-teststed i alle kommuner.

Regionerne vil forbindelse i videst muligt omfang tage hensyn til geografisk spredning af testcentrene, samt at der fortsat er placeret et testcenter tæt på lufthavnene.



Regeringen har tidligere besluttet, at hurtigteststederne lukker senest den 6. marts 2022.